Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Elvin Levinler, kalp ameliyatı sonrası babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Babasının kaybını duyuran Levinler, duygusal bir paylaşım yaptı.

"Her zamankinden daha yakınız birbirimize"

Sosyal medya hesabı üzerinden babasının vefatını duyuran Elvin Levinler, "Kalbime ışık olup dolduğun için şimdi her zamankinden daha yakınız birbirimize" ifadeleriyle acısını paylaştı. Babasının kaybı sonrası, "Senin küçük kızın olarak sana hep çok hayran, kendimi de hep çok güvende ve şanslı hissediyorum" diyerek duygusal bir mesaj yayınladı.

Elvin Levinler, babasının vefatından önce kalp ameliyatı geçirmişti. Takipçilerine, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" diyerek sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti.

Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları

Levinler'in acı kaybı sonrası, ünlü isimler de başsağlığı dileklerinde bulundu. Cemal Can, Defne Samyeli, Müjde Uzman ve Larissa Burak gibi isimler, ünlü oyuncuya destek mesajları gönderdi.