21 Ocak’ta babası Selçuk Levinler’i kaybeden Elvin Levinler, birkaç gün sonra yaşadığı ani kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan oyuncu, tedavisinin ardından doktorunun kendisine yaptığı kritik uyarıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Levinler, doktorunun sözlerine şaşırarak, "Bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünmemiştim" diyerek, kalp rahatsızlığının nedenini açıkladı.

"Bilmediğiniz şeyleri fazla içmeyin"

Ünlü oyuncu, gün içinde aşırı miktarda matcha çayı tükettiğini ve bunun kalbinde sorunlara yol açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Doktorum, 'Matcha falan, bilmediğiniz şeyleri fazla içmeyin' dedikten sonra artık günde sadece bir bardak içiyorum. Çok haklıydı, çünkü kahveyi bıraktığımdan beri matcha tüketimini abartmıştım."

Matcha çayı nedir?

Özel yetiştirilen ve işlenen yeşil çay yapraklarının öğütülmesiyle elde edilen matcha tozu, geleneksel Japon çay seremonilerinde kullanılan bir içecek. Yüksek antioksidan içeriğiyle bilinse de, aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.