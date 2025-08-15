Saadet Partisi Bozdoğan İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları: “Emanete Sadakatle Sahip Çıkıyoruz”

Saadet Partisi Bozdoğan İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Partimiz, 60 yıla yakın süredir ülkemizin siyasi tarihinde yer alan köklü ve ilkeli bir harekettir. Bizim ölçümüz, şahıslar veya partiler değil; milletimizin bize emanet ettiği iradedir.

Son günlerde yaşanan parti değişiklikleri, kimin nereye geçtiği meselesinden öte; seçmende yarattığı mağduriyet ve siyasete duyulan güvenin zedelenmesi açısından önemlidir.

2023 seçimlerinde Millet İttifakı’nda yer aldık ve on milletvekilimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdik. Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde vefat etti. Gururla ifade etmeliyim ki Saadet Partisi’nin bir tek milletvekili dahi başka bir partiye geçmemiştir ve böyle bir niyet içinde olmamıştır. Çünkü biz, milletimize verdiğimiz sözün gereğini yerine getirmekten asla vazgeçmeyiz.

Belediye başkanlarının veya milletvekillerinin, kendi partileriyle anlaşamadıklarında bağımsız olarak yollarına devam etmeleri; parti değiştirmekten çok daha doğru ve seçmen iradesine saygılı bir tutumdur.

Ne yazık ki, dün sert şekilde eleştirilenlerin bugün savunulmak zorunda kaldığı bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu durum en çok seçmeni yıpratmakta ve siyasete olan güveni sarsmaktadır.

Seçmen, sandıkta oy verdiği parti ve adayla bir sözleşme yapar. O kişi, hangi partiden seçildiyse görevini o partide tamamlamalıdır. Görev süresi içinde parti değiştirmek, sadece partiye değil; oy veren vatandaşa karşı da verilen sözün bozulmasıdır.

Biz Saadet Partisi olarak, şartlar ne olursa olsun çizgimizden sapmadan, emanete sadakatle sahip çıkmaya; milletimizin hakkını ve güvenini korumaya devam edeceğiz.”