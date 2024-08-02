Intel CEO’su Pat Gelsinger, şirketin 2025 yılına kadar maliyetlerde 10 milyar dolar tasarruf sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Bu kapsamda 2024 sonuna kadar 20 bin pozisyonda kesintiye gidileceği belirtiliyor. Gelsinger, bu kararın “gerekli ama acı” olduğunu vurgulayarak, Intel’in mali zorluklarını aşmak ve kar marjını iyileştirmek için köklü değişikliklere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yeni işletme modeli ve gönüllü ayrılma programı

Gelsinger, şirketin çalışma şeklini köklü bir biçimde değiştirmeye karar verdiğini belirtti. Bu kapsamda, Intel’in maliyet yapısını yeni işletme modeliyle uyumlu hale getirmek amacıyla önemli adımlar atılacak. Etkilenen çalışanlar önümüzdeki hafta bilgilendirilecek ve gönüllü bir ayrılma programı sunulacak.

Teknoloji endüstrisindeki etkiler

Intel’in işten çıkarmalarla ilgili açıklaması, teknoloji endüstrisindeki genel eğilimleri de yansıtıyor. Yıl başında 100 binden fazla çalışana sahip olduğu bilinen Intel, bu adımla büyük bir küçülme gerçekleştirecek. Ekim ayında yüzde 5’lik bir küçülmeye giden şirket, bu kararıyla teknoloji dünyasında önemli bir değişime imza atıyor.

Microsoft, Google, Unity ve Discord gibi diğer büyük teknoloji firmaları da artan maliyetler ve yavaşlayan talep nedeniyle benzer hamlelerde bulunmuştu.