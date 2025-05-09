Milli Savunma Bakanlığı, bazı emekli askerlerin orduevine girişinin, mevzuata aykırı davranışlar nedeniyle yasaklandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bazı emekli askeri personelin orduevlerine girişlerinin yasaklandığını duyurdu. Bakanlık, uygulamanın eleştiriler nedeniyle değil, mevzuata aykırı söz ve davranışlar gerekçesiyle yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan açıklama geldi: Mevzuat gereği işlem yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, son dönemde orduevlerine giriş yasağı uygulanan emekli askeri personele ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Açıklamada, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik eleştirileri nedeniyle değil, "maksatlı ve sistematik şekilde mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulunduklarının" tespit edilmesi üzerine yasal işlem uygulandığı belirtildi.

"TSK disiplinsizliğe müsamaha göstermez"

Bakanlık açıklamasında, "TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir" ifadesi yer aldı.

Orduevlerine giriş kısıtlamalarının, kurum içi düzeni ve disiplini koruma amacı taşıdığı vurgulandı.