AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, ikamet eden emekli asker Osmaniye’de görev yapmakta olan üsteğmen olan oğlunun yanına ziyarete gitti.

Emekli Uçak Bakım Asb. Kıdamli Başçavuş Mehmet Özeral (56) ziyarete gittiği oğlu Üsteğmen Hüseyin Özeral’ın evinden çıkıp çarşıda dolaştıktan sonra girdiği bir market çıkışının ardından yolda yürümekte iken kalp krizi geçirdi.

Olayı çevreden gören vatandaşlar 112 Acil servisi arayarak ambulan çağırdılar. Olay yerine gelen 112 Acil ambulansı kalp krizi geçiren Emekli Uçak Bakım Asb. Kıdamli Başçavuş Mehmet Özeral (56) hastaneye sevkini sağladılar. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gerekli adli incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi olan Nazilli’ye getirildi. Koca Camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Askeri tören ile Eğriboyun mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Yıldırım, Nazilli ilçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli Belediye Başkan Vekili Selahattin Yılmaz, Merkez Komutan vekili P.Ütgm Onur Arda Bayrak, Nazilli Askerlik şubesi Başkanı Personel Teğmen Hasan Aybey, Nazilli Askerli Şubesi Devlet Memura Ahmet Yaman, yakınları ve vatandaşlar katıldılar.