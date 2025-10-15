Pakistan ve Afganistan, Durand Hattı çevresinde yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli çatışmaların ardından 48 saatlik geçici ateşkes üzerinde uzlaştı. Son olarak Afganistan’ın başkenti Kabil’in hedef alınmasıyla tansiyon zirveye çıkmıştı.

Yerel basın ve güvenlik kaynaklarına göre, çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan’ın Spin Boldak bölgesi ile Pakistan’ın Chaman kentinde iki ülke sınır güçleri karşılıklı saldırılar düzenledi. Afganistan yönetiminin, artan can kayıpları ve tahribat nedeniyle Pakistan tarafına ateşkes talebi ilettiği bildirildi.

Pakistan ordusu, yaptığı açıklamada Afgan güçlerine ait altı tankın imha edildiğini, 25 ila 30 Afgan askerinin öldürüldüğünün tahmin edildiğini duyurdu. Öte yandan Afgan yetkililer, sınır hattındaki çatışmalarda 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30’unun yaralandığını ve birçok askeri teçhizatın ele geçirildiğini öne sürdü.

Afganistan Sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mücahid ayrıca, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan’ın ara buluculuğu sonucu durduğunu ifade etti. Pakistan ordusu ise 23 askerinin yaşamını yitirdiğini, 29 askerin yaralandığını, 200’den fazla “teröristin” etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

İslamabad yönetimi, Taliban’ın 2021’de Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinden bu yana, Pakistan Talibanı (TTP) konusunda Kabil’in yeterli adımları atmadığını savunuyor. Pakistan, TTP’nin Afganistan topraklarında üslenerek Pakistan’da eylemler düzenlediğini belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP’nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini öne sürüyor. TTP, iki ülke arasında İngiliz sömürge döneminde çizilen ve bugün fiili sınır görevi gören Durand Hattı boyunca uzanan Peştun aşiret bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

Karaçi merkezli Geo News’e konuşan Pakistanlı güvenlik yetkilileri, ateşkesin 48 saatle sınırlı olduğunu ve durumun hassasiyetini koruduğunu belirtti. Her iki ülkenin de sınır hattında askeri varlığını artırdığı gözlenirken, analistler kalıcı bir çözüm için diplomatik çabaların hızlanması gerektiğini vurguluyor.