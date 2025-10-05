Ülke genelinde 99 şubesi ve 35 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en yaygın askeri kökenli sivil toplum kuruluşlarından biri olan TEMAD, “Artık beklemek istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz” mesajını güçlü bir şekilde verdi.

Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, astsubayların hem görevde hem de emeklilik döneminde ciddi ekonomik ve sosyal mağduriyetler yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, “Astsubaylık mesleği yüzyılı aşkın süredir bu ülke için emek vermiş, gerektiğinde canını ortaya koymuş bir kahramanlık mesleğidir. Ancak bugün astsubay toplumu açıkça mağdur edilmekte ve itibarsızlaştırılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Maaş Skalasında Büyük Adaletsizlik

Basın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki ücret politikalarının yıllar içinde adaletsiz bir yapıya dönüştüğü belirtilerek, emekli astsubayların maaş oranlarının diğer statülere kıyasla düşük kaldığına dikkat çekildi:

• Emekli Albay: Görevdeki maaşının %70’i

• Emekli Uzman Çavuş: Görevdeki maaşının %55’i

• Emekli Astsubay: Sadece %43’ü

Dernek, “Hiçbir meslek grubuna reva görülmeyen bu adaletsiz oran ne vicdanlara ne de TSK’nin hiyerarşik yapısına uygundur. Kabul edilemez bir durumla karşı karşıyayız” açıklamasında bulundu.

Yıllardır Verilen Sözler Tutulmadı

Açıklamada, geçmişten bugüne devletin ve TSK komuta kademesinin verdiği sözler kronolojik olarak hatırlatıldı.

Bazı önemli dönüm noktaları şöyle sıralandı:

• 2012 – Dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel: “Astsubaylara görev tazminatı teklif ettik.”

• 2013 – Yaşar Güler: “Onları haklı gördüğüm tek alan tazminat talepleridir.”

• 2014 – Bakan İsmet Yılmaz: “Astsubaylara görev tazminatı geliyor.”

• 2015 – Başbakan Ahmet Davutoğlu: Emeklilik intibakları eylem planına alındı.

• 2018 – Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi söz verdi.

• 2019 – Bakan Hulusi Akar: “Kısa sürede çözeceğiz.”

• 2023 – Meclise gelen yasa teklifinden astsubay tazminat maddesi son anda çıkarıldı.

• 2024 – AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, seçim sonrası gündeme alınacağını söyledi.

• 2025 – Aynı isim, TEMAD heyetine “gündemimizde yok” dedi.

Dernek, “Yıllardır verilen sözlerin tutulmaması, TSK personelinin aidiyet duygusunu zedelemekte ve silah arkadaşlığı ruhuna zarar vermektedir” ifadeleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

17 Ekim’de Ankara’da Büyük Miting

Basın açıklamasında, anayasal haklara saygı çerçevesinde büyük çaplı eylemlerin başlayacağı duyuruldu. TEMAD, “Bundan sonraki süreçte astsubaylar, emeklileri ve aileleriyle birlikte büyük katılımlı mitingler, protesto yürüyüşleri ve kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirecektir. Bu tepki, millete değil; milletin değerini görmezden gelen yönetim anlayışınadır” dedi.

Dernek, 17 Ekim 2025 tarihinde Ankara’da büyük bir miting düzenleneceğini de açıkladı. “Dün Dumlupınar’da, İzmir’de, Samsun’da, İstanbul’da vardık; şimdi büyüyerek Ankara’ya gidiyoruz. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek” ifadeleriyle kararlılık vurgusu yapıldı.

TEMAD’ın 10 Maddelik Talep Listesi

Dernek, hükümetten ve yetkililerden çözüm bekledikleri başlıkları da net şekilde sıraladı.

Başlıca talepler şöyle:

1. 13.000–14.000 gösterge rakamına göre görev tazminatlarının bir an önce hayata geçirilmesi.

2. Emekli maaşlarındaki statü adaletsizliğinin giderilmesi.

3. 2006’da 100 TL olarak belirlenen ek ödemenin günümüz şartlarına göre güncellenmesi.

4. 3600 ek göstergeden yararlanamayanlara verilen ödemenin enflasyona karşı korunması.

5. Kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapanlara kademe hakkı tanınması.

6. 1975 hak arama mağdurlarına ve disiplin cezası alanlara sicil affı getirilmesi.

7. 2000–2003 yılları mezunlarının sigorta başlangıçlarının düzenlenmesi.

8. 2847 sayılı kanunda değişiklik yapılarak çocuklara ve mecburi hizmetini bitirenlere üyelik hakkı verilmesi.

9. Astsubay Meslek Yüksekokullarının 4 yıllık fakülte düzeyine çıkarılması.

10. Astsubayların ek göstergelerinin hak ettikleri seviyeye yükseltilmesi.

“Sadaka Değil, Hakkımızı İstiyoruz”

Basın açıklamasının sonunda şu ifadelerle kamuoyuna çağrı yapıldı:

“Biz kimseden ulufe, sadaka, lütuf ya da imtiyaz istemiyoruz. Biz HAKKIMIZI istiyoruz, ADALET istiyoruz. Bugün buradan güçlü bir ses yükseltiyoruz. Hep birlikte mücadele ederek haklarımızı alacağız. Şimdi birlik olma zamanı. Çünkü biz ‘1’iz.”