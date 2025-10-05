ABD’de hükümetin kapanma ihtimali ve faiz indirimi beklentileri, kripto para piyasalarını hareketlendirdi. Bitcoin, 125 bin dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesine ulaştı.

Bitcoin yeni rekor kırdı

Lider kripto para birimi Bitcoin, 125 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. ABD hükümetinin kapanma ihtimali ve faiz indirimi beklentileri yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken, Bitcoin son bir haftada yüzde 14 değer kazandı.

Geçen hafta yaklaşık 108 bin 600 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, cuma günü itibarıyla 124 bin dolar sınırına dayanarak son yılların en güçlü haftalık performanslarından birini sergiledi. Hafta kapanışında 125 bin doların da aşılmasıyla yeni bir rekor kaydedildi.

Kripto piyasası 4,2 trilyon doları geçti

Bitcoin’deki yükseliş, toplam kripto para piyasasına da ivme kazandırdı. Küresel piyasa değeri 4,21 trilyon doları aşarken, Ethereum ve diğer altcoinlerde de çift haneli yükselişler görüldü.