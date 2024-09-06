Bolu'da elektriği ve suyu olmayan iki katlı harabe bir köy evinde yaşamak zorunda kalan Şerife ve Şerafettin Konuk çiftinin hikâyesi yürek burkuyor. Oğlu tarafından mağdur edildiğini söyleyen Şerafettin Konuk, yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı.

Bolu'da kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çobankaya köyü Vayışlar Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde yaşayan Şerife ve Şerafettin Konuk'un hikâyesi dinleyenleri derinden etkiliyor.

Konuk çifti, yedi yıl önce maddi zorluklar nedeniyle şehirdeki kiralık evlerinden çıkarak ata yadigârı harabe bir köy evine yerleşti.

Elektrik ve suyun olmadığı evde yaşamlarını sürdüren çift, eski olduğu gerekçesiyle evlerine elektrik aboneliği alamadı. Bu yüzde geceleri komşularından şarj ettikleri pilli lambalarla idare ediyorlar.

Şehir merkezine ya bisikletle ya da köyden araç buldukça gidebilen yaşlı çift, hayırseverlerin yardımlarıyla yaşamlarını devam ettiriyor.

72 yaşındaki Şerafettin Konuk, dişlerini ise bir hayırseverin yardımıyla yaptırabildi.

“Seyyar ışıkla idare ediyorum”

Yedi yıl önce Bolu Merkez’de kirada oturduklarını ancak maddi zorluklar sebebiyle babasından kalan iki katlı köy evine taşındıklarını Konuk, “Bu eve geleli yedi yıl oldu. Elektrik ve su yok. Seyyar ışıkla idare ediyorum. İki tane de şarjda var. Akşam da onları alacağım” dedi.

Geçen yıllarda elektrik aboneliği için dilekçe verdiğini anlatan Şerafettin Konuk, “Elektrik saati almak için gittim, dilekçe verdim. Bina eski diye dilekçemi onaylamadılar. Yardım ederler mi, etmezler mi bilemiyorum” diyor.

“Taşıma suyla yaşıyoruz”

Su ihtiyaçları için de köyde bulunan çeşmeye gittiklerini belirten Şerafettin Konuk, “Buradan şehre ineceksin. Oradan ihtiyaçlarını alacaksın ve buraya geleceksin. Çeşmeden suyu doldurup eve geliyoruz. Taşıma suyla yaşıyoruz. Elektrik olmadığı için beyaz eşyamız yok. Buzdolabı var ama onu da elektrik olmadığı için kullanamıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

“Oğlum yüzünden bu hâldeyiz”

Oğlunun adına 300 bin lira kredi çektiğini ve borç sebebiyle emekli aylığına elektronik haciz konulduğunu anlatan Şerafettin Konuk, emekli aylığını kullanamadığını söylüyor. Oğlunun kredi çektiğini belirten Konuk gözyaşları içinde şunları dile getiriyor:

“O yüzden para alamıyorum. Zor durumdayım. Oğlumun yüzünden bu haldeyiz. 2 kızım, bir oğlum ve dokuz tane de torunum var. Bize bakmıyorlar. Benden para alıp gidiyorlardı. Gelinen noktada bıraktılar. Oğlum eşinden ayrıldı. Buraya geldi. Ayağı sakattı, benim maaşımdan para verdim. İyileşti ve sonra gitti. Benim telefonumun kartını almış, banka kartlarımı almış. Bankadan kredi çekmiş. Şu anda hiç gelirim yok. Deli olacağım. Bunu böyle yaparlarsa ben ne yapayım? Hadi başka birisi yapsa 'Elin adamı' dersin ama bunu bize kendi çocuğum yaptı.”