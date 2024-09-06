İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir boya fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerle mücadeleye devam ediyor.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan boya fabrikasında sabah saatlerinde başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikadan yoğun kara dumanların yükselmesine neden oldu. Dumanlar, çevreye yayılarak gökyüzünü kapladı.

Çok sayıda ekip olay yerinde

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve acil müdahale ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki risklerin azaltılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için müdahalelerini sürdürüyor.