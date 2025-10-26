İzmir Konak’ta komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü; emekli bekçi H.D., tüfekle M.A. ve 7 yaşındaki oğlunu vurarak yaraladı.
Komşu Tartışması Kanlı Bitti
İzmir’in Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak’ta, üst kattaki daireden alt kata su sızması nedeniyle H.D. (78) ile M.A. (36) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Emekli çarşı ve mahalle bekçisi olduğu öğrenilen H.D., ruhsatsız pompalı tüfekle M.A. ve 7 yaşındaki oğlu P.A.’ya ateş etti.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
7 yaşındaki P.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
H.D., olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.