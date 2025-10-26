CHP lideri Özgür Özel, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için yapılacak Eskişehir mitingi öncesi nadir toprak elementleri (NTE) üzerinden mesaj verdi. Özel, “Bu zenginlikler Trump’la pazarlık masasında değil, bilimin ve kamunun hizmetinde olmalı” diyerek hükümete göndermede bulundu.

Özel, Eskişehir'de vatandaşlarla buluşacak

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 64’üncüsü yarın Eskişehir Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

Partiden yapılan açıklamada, mitingin bir diğer temasının da Eskişehir’in Beylikova ilçesinde bulunan nadir toprak elementleri (NTE) olacağı belirtildi.

CHP, mitingi “Bu bereketli topraklara, bu memleketin zenginliklerine, emeğine ve adaletine hep birlikte sahip çıkacağız. Ne yerin altını ne de halkın alın terini kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Milletimizin dediği olacak, milletimiz kazanacak, biz kazanacağız” sözleriyle duyurdu. Miting yarın saat 16.00’da başlayacak.

“NTE’ler pazarlık masasında değil, bilimin hizmetinde olmalı”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesi yaptığı açıklamada Türkiye’nin yeraltı kaynaklarına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin toprağında geleceğin teknolojileri yatıyor: Nadir toprak elementleri.

Bu stratejik zenginliklerimiz Trump'la pazarlık masasında değil, bilimin ve kamunun hizmetinde olmalı.

Çünkü yeraltı kaynaklarının bağımsızlığı, ülkenin bağımsızlığıdır!

Yarın Eskişehir'de toprağımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz.”

Erdoğan-Trump görüşmesinde gündeme gelmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül’de Beyaz Saray’da yaptığı görüşme öncesinde, Beylikova’daki nadir toprak elementlerinin gündeme geleceği iddia edilmişti.

Zirvede enerji alanında işbirliği konuşulsa da, nadir toprak elementlerine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Bloomberg, 6 Ekim tarihli haberinde Türkiye’nin Rusya ve Çin ile müzakerelerde ilerleme kaydedemediğini, bu nedenle ABD ile görüşmelere başladığını bildirmişti.

Özgür Özel de bu iddialara ilişkin TBMM’de yaptığı konuşmada, “Nadir elementler Türkiye'nin geleceğidir, Trump’a verilemez. Sahip çıkalım, sattırmayalım, gençlerimizin geleceğini kurtaralım” demişti.

“Beylikova sahası hiçbir ülkeye verilmeyecek”

Erdoğan ise 15 Ekim’deki Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, muhalefetin iddialarını reddetti: