AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin emeklilik sistemini övdü. Muhalefet ise tepkili.

Emekli maaşlarındaki artıştan bahsetti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan iyileştirmeleri savundu. 2024 yılı için emekli maaşlarına yapılan artışa dikkat çeken Yazmacı, Türkiye'nin emekli sisteminin Avrupa'daki örneklerden daha iyi olduğunu iddia etti. Yazmacı, "Seyyanen zamlar ve ilave refah payı artışıyla emekli maaşlarında önemli iyileştirmeler yaptık" dedi.

Yazmacı, Avrupa'daki emekli maaşlarının çok daha düşük olduğunu belirterek, Türkiye'nin emekli maaşlarını örnek gösterdi ve "Fransa'da emeklilik yaşı 64, Almanya'da ise 67. Bizde ise kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli oluyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Emeklilerin yaşam şartlarının iyileştiğini söyledi

Emekliler için yapılan iyileştirmeleri öven Yazmacı, 2018'de başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması ve banka promosyonu gibi desteklerin önemine vurgu yaptı. Ancak muhalefet, yazmış olduğu açıklamaları sert bir dille eleştirdi.

Muhalefetten tepki geldi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, emekli maaşlarının yetersiz olduğuna dikkat çekti. Sarı, "Emeklilerimiz pazarda meyve-sebze alamıyor, bayramda torunlarına hediye veremiyor. Emeklilerimiz gerçekten zor durumda" ifadelerini kullandı. Muhalefet, emekli maaşlarının arttırılmasını ve emeklilere daha fazla destek verilmesini talep etti.

Yazmacı, emekli maaşlarına ek olarak sağlık, ulaşım ve diğer sosyal desteklerin artırıldığını da söyledi. Ancak bu iyileştirmelerin, hala emeklilerin geçim sıkıntısını tam olarak çözmediği ifade ediliyor.