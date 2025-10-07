Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabından milyonlarca çalışana kritik bir uyarıda bulundu. SGK’nın duyurusuna göre, hizmet dökümünde “K” harfi bulunan kişiler, emeklilik işlemlerinde sorun yaşayabilir. Bu harf, iş yerinin “Kontrollü İş Yeri” olduğunu ve SGK’nın bu yerlerden bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli olmayabileceğini gösteriyor.

“K” harfinin anlamı nedir?

SGK’ya göre, hizmet dökümünde görülen “K” harfi, söz konusu iş yerinin Kontrollü İş Yeri olarak sınıflandırıldığını gösteriyor. Bu durum, SGK’nın iş yeri faaliyetlerini denetim altında tuttuğu anlamına geliyor.

Kontrollü İş Yerlerinde çalışan kişilerin sigorta primleri, bazı durumlarda emeklilik hesabına dahil edilmeyebiliyor. Haliyle, bu durum hem emeklilik süresini hem de maaş haklarını etkileyebiliyor.

Hak kaybı ve geri ödeme riski

Kontrollü iş yerlerinden emekli olan kişiler, SGK tarafından maaşlarının iptal edilmesiyle karşılaşabiliyor. Ayrıca, ödenen maaşlar ve kullanılan haklar SGK tarafından faizleriyle geri talep edilebiliyor.

Ne yapmalısınız?

SGK, tüm çalışanlara e-devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Kontrol işlemi şu şekilde yapılabilir:

E-devlet hesabınıza giriş yapın. SGK Hizmet Dökümü sekmesine tıklayın. Hizmet dökümünde "K" harfi olup olmadığını kontrol edin.

Eğer hizmet dökümünüzde “K” harfi bulunuyorsa, en kısa sürede SGK’ya başvurmanız veya iş yerinizle iletişime geçmeniz tavsiye ediliyor.

SGK’nın uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı açıklamada, “Hizmet dökümünde ‘K’ harfi bulunan çalışanlarımızın emeklilik haklarını kaybetmemesi için kontrollerini yapmaları hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.