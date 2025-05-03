Emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı almak isteyen çalışanlar için yasal bir yol var. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan resmi yazı alınmadan yapılacak istifalarda tüm tazminat hakkı yanabiliyor.

SGK'dan alınacak yazı ile kıdem tazminatınızı kaybetmeyin

Emeklilik yaşını beklemeden işten ayrılmak isteyen çalışanlar için 1475 sayılı eski İş Kanunu hâlâ geçerliliğini koruyor. Bu yasa, yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren sigortalı çalışanlara, kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alma hakkı tanıyor. Ancak bu haktan yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınacak resmi yazı büyük önem taşıyor.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, bu konuda en çok merak edilen soruları yanıtladı ve sürecin inceliklerini açıkladı.

Yazısız istifa tazminat hakkını tamamen ortadan kaldırıyor

Kıvanç'a göre, kıdem tazminatını almanın ilk ve en önemli adımı, SGK'dan "kıdem tazminatı alabilir" yazısı almak. Bu yazı olmadan işten ayrılanlar, tüm tazminat haklarını kaybedebilir. Kıvanç bu konuda net:

"Yazıyı almadan işten ayrılanlar kıdem tazminatı hakkını kaybeder."

Prim gününe göre hak değişiyor

Sigortalı işe giriş tarihi, kıdem tazminatı hakkının belirlenmesinde kilit rol oynuyor:

1 Kasım 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile kıdem tazminatı yazısı alabiliyor.

2008 sonrası sigortalı olanlar için ise bu hak, 7000 prim günü doldurulduğunda doğuyor.

Yani yaş şartı dışında kalan kriterleri yerine getiren bir çalışan, SGK'dan resmi yazıyı aldıktan sonra işten ayrıldığında, tazminatını yasal olarak alabiliyor.

Emeklilik yaşı gelmese de aylık için hak kazanılabilir

Prim gününü doldurmuş ancak yaşı bekleyen çalışanlar için kıdem tazminatı hakkı doğmuş oluyor. Ancak bu çalışanlar, emeklilik aylığı alabilmek için yaş koşulunu beklemek zorunda.

Kadınlar için emeklilik yaşı: 58

Erkekler için emeklilik yaşı: 60

Kıvanç, bu süreçte çalışmaya devam edenlerin, emekli aylıklarında artış yaşayabileceğini belirtiyor:

"Sigortalı çalışmaya devam ettikçe, emekli aylığınız artacaktır."

Prim eksikse SGK sorumluluğu üstleniyor

Kıvanç, 2024 yılında emeklilik başvurusu yapan bir çalışanın prim günlerinin eksik görünmesi durumunda da çözüm yollarına değindi. Bu tür teknik hatalarda SGK'nın sorumlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu durumun maaş farkına neden olabileceğini de vurguladı:

"2024'te yapılan başvuru ile 2025'te yapılacak başvuru arasında emekli maaşında fark oluşabilir."

EYT sonrası geç emekli olanlar için yeni düzenleme yok

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından önce yaş şartı nedeniyle geç emekli olanlar için yeni bir yasal düzenleme bekleniyor mu?

Ahmet Kıvanç'ın yanıtı net: "Hayır." Bu grup için şu an herhangi bir düzenleme çalışması bulunmuyor.

Yasal prosedürler takip edilmezse haklar yanabilir

Son olarak Kıvanç, kıdem tazminatı almak isteyen çalışanların mutlaka yasal süreci doğru şekilde izlemeleri gerektiğini belirtti. SGK yazısı alınmadan yapılan istifalar, kıdem tazminatı hakkının geri alınamaz şekilde kaybıyla sonuçlanabilir.