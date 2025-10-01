Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik yolunda yapılan yanlış borçlanmaların, hem süreci uzatabileceğini hem de ciddi maliyet artışına yol açabileceğini vurguladı. Erdursun, “Yanlış bir borçlanma yıllar sonra SGK tarafından iptal edilebilir ve tüm emeklilik hakkınızı riske sokabilir” dedi.

Örnek hesaplama: 149 bin TL mi, 553 bin TL mi?

Erdursun, konuyu bir kadın sigortalı üzerinden örneklendirdi:

Doğum tarihi: 01.01.1976

01.01.1976 Sigorta girişi: 01.01.1994

01.01.1994 Mevcut prim günü: 1.800 (SSK)

1.800 (SSK) 2006 – 2012 arasında: Bağ-Kur ödenmeden şirket ortaklığı

Bağ-Kur ödenmeden şirket ortaklığı 2012’de doğum: Borçlanma hakkı doğdu

Borçlanma seçenekleri:

Bağ-Kur ihya: 2.339 gün → 403.432 TL

2.339 gün → Doğum borçlanması: 540 gün → 149.791 TL

540 gün → Toplam maliyet (ihya + doğum): 553.223 TL

Daha düşük maliyetli emeklilik yolu

EYT kapsamında emeklilik için 5.675 gün gerekiyor. Ancak mevcut primler yetmediği için ek günlerin tamamlanması şart.

Yol 1: Bağ-Kur ihya + doğum borçlanması → 4.410 gün → 553.223 TL maliyet

Bağ-Kur ihya + doğum borçlanması → 4.410 gün → Yol 2: Sadece doğum borçlanması → 2.340 gün → Eksik günler SSK çalışılarak tamamlanıyor → 149.791 TL maliyet

Erdursun, planlama yapılmazsa aynı kişi gereksiz yere 400 binden fazla fazladan ödeme yapabileceğini ve emekliliğinin yıllarca gecikebileceğini belirtti.

Hangi seçenekler var?

EYT ile: 5.675 prim günü tamamlandığında yaş şartı olmadan emeklilik.

5.675 prim günü tamamlandığında yaş şartı olmadan emeklilik. 3.600 gün – 58 yaş: Daha düşük maliyetle emeklilik yolu.

Daha düşük maliyetle emeklilik yolu. Bağ-Kur’dan 5.400 gün – 56 yaş: İsteğe bağlı ödeme ile tamamlama imkânı.

Uzmandan uyarı

Erdursun, “Emeklilik planlaması sadece maaşınızı değil, cebinizden çıkacak parayı da belirler. Yanlış bir adım, hem paranızı hem yıllarınızı alabilir” diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.