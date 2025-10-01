Bankalar arasında artan rekabet, emeklilere verilen promosyonları rekor seviyelere taşıdı. SGK emeklileri maaşlarını farklı bankalara taşıyarak ya da mevcut bankalarında 3 yıl kalma taahhüdü vererek yüksek promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor.
Promosyon tutarları maaş miktarına göre değişirken, bazı bankalar ek kampanyalarla ödemeleri artırıyor.
Banka banka promosyon tutarları
Yapı Kredi
- 31 Ekim’e kadar geçerli.
- 15.000 TL’ye varan nakit promosyon.
- Ek olarak:
- 2 fatura ödeme talimatına 5.000 TL,
- 1.000 TL ve üzeri kredi kartı harcamasına 5.000 TL,
- İlk kez Yapı Kredi Mobil girişine 2.000 TL,
- Mobil üzerinden müşterilik açana 3.000 TL.
- Toplam: 30.000 TL’ye kadar.
Akbank
- 30 Eylül 2025’e kadar başvuru.
- 15.000 TL’ye varan promosyon.
- Ek nakit ödül: 15.000 TL.
- Toplam: 30.000 TL’ye kadar.
Türkiye İş Bankası
- SGK emekli maaşını taşıyanlara.
- İlk maaşını İş Bankası’ndan alanlara özel.
- Toplam: 15.000 TL’ye kadar.
ING
- Koşulsuz 15.000 TL promosyon.
- Ek kampanyalarla toplam 28.000 TL’ye kadar çıkıyor.
- Yeni emekliler ve EYT’liler de faydalanabiliyor.
DenizBank
- 12.000 TL’ye varan promosyon.
- Ek olarak:
- Ürün sahipliğine göre 8.000 TL,
- Kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade.
- Toplam: 27.000 TL’ye kadar.
Promosyon için şartlar neler?
- Emekli maaşını taşıma veya mevcut bankada kalma taahhüdü (3 yıl).
- Promosyon tutarı, maaş miktarı ve bankanın ek koşullarına göre değişiyor.
- Kamu bankalarının promosyonları özel bankalara kıyasla daha düşük kalabiliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ