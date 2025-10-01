PAMEL hisselerinde manipülasyon soruşturması sonrası sert düşüş
PAMEL hisselerinde manipülasyon soruşturması sonrası sert düşüş
İçeriği Görüntüle

Bankalar arasında artan rekabet, emeklilere verilen promosyonları rekor seviyelere taşıdı. SGK emeklileri maaşlarını farklı bankalara taşıyarak ya da mevcut bankalarında 3 yıl kalma taahhüdü vererek yüksek promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor.

Promosyon tutarları maaş miktarına göre değişirken, bazı bankalar ek kampanyalarla ödemeleri artırıyor.

Banka banka promosyon tutarları

Yapı Kredi

  • 31 Ekim’e kadar geçerli.
  • 15.000 TL’ye varan nakit promosyon.
  • Ek olarak:
    • 2 fatura ödeme talimatına 5.000 TL,
    • 1.000 TL ve üzeri kredi kartı harcamasına 5.000 TL,
    • İlk kez Yapı Kredi Mobil girişine 2.000 TL,
    • Mobil üzerinden müşterilik açana 3.000 TL.
  • Toplam: 30.000 TL’ye kadar.

Akbank

  • 30 Eylül 2025’e kadar başvuru.
  • 15.000 TL’ye varan promosyon.
  • Ek nakit ödül: 15.000 TL.
  • Toplam: 30.000 TL’ye kadar.

Türkiye İş Bankası

  • SGK emekli maaşını taşıyanlara.
  • İlk maaşını İş Bankası’ndan alanlara özel.
  • Toplam: 15.000 TL’ye kadar.

ING

  • Koşulsuz 15.000 TL promosyon.
  • Ek kampanyalarla toplam 28.000 TL’ye kadar çıkıyor.
  • Yeni emekliler ve EYT’liler de faydalanabiliyor.

DenizBank

  • 12.000 TL’ye varan promosyon.
  • Ek olarak:
    • Ürün sahipliğine göre 8.000 TL,
    • Kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade.
  • Toplam: 27.000 TL’ye kadar.

Promosyon için şartlar neler?

  • Emekli maaşını taşıma veya mevcut bankada kalma taahhüdü (3 yıl).
  • Promosyon tutarı, maaş miktarı ve bankanın ek koşullarına göre değişiyor.
  • Kamu bankalarının promosyonları özel bankalara kıyasla daha düşük kalabiliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ