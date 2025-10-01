Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Altın ve gümüşle birlikte platin fiyatları da yükselişe geçerken, uzmanlar tarihi rekor beklentisine dikkat çekiyor.

“Tarihi rekor geliyor”

Ekonomist Muhammed Bayram, Tgrthaber.com’a yaptığı açıklamada, platin piyasasında tarihi bir yükseliş beklendiğini söyledi. Bayram, “2011’de 1900 dolar seviyesine ulaşan platin, uzun bir düşüş sürecinin ardından yeniden yükselişe geçti. 2021’de 1300 dolar seviyesine çıkan platin bugün 1600 doları test ediyor. Tarihi zirveye yeniden yaklaşıyor” dedi.

Neden yoğun ilgi görüyor?

Bayram, platinin yalnızca bir yatırım aracı olmadığını, aynı zamanda endüstride geniş kullanım alanına sahip olduğunu belirtti:

"Yüksek iletkenliği ve dayanıklılığı nedeniyle platin endüstride yaygın olarak kullanılıyor. Bu da yatırımcı ilgisini artırıyor."

Altına alternatif bir değerli metal

Bayram, platin yatırımının avantajlarını şu sözlerle anlattı:

“Platin, altına muadil değerli bir metal. Dünya üretimi yıllık 150 ton civarında, toplam rezerv ise 30 bin ton. Sınırlı bir kaynak olduğu için altın kadar güçlü bir yatırım aracı olabilir.”

Yıl sonu tahmini

Uzman, kısa ve orta vadeli öngörülerini de paylaştı:

“Bu yıl sonu için 1600 dolar hedefi öne çıkıyor. 2026 sonunda ise 1900-2000 dolar seviyelerinin görülebileceğini düşünüyorum.”

Yatırımcılara uyarı

Bayram, platin yatırımı düşünenlere risk uyarısında bulundu:

“Platine yatırım yaparken riskleri iyi analiz edin. Uzun vadeli stratejiler daha güvenli olabilir.”