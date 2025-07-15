Emekli maaşlarına Temmuz 2025 zammı yapıldıktan sonra bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Kamu ve özel bankalar, promosyon miktarlarını artırarak emeklilere yeni fırsatlar sundu.

Emekliler ise en yüksek nakit promosyonu veren bankayı seçmek için kampanyaları karşılaştırmaya başladı.

Yapı Kredi en yüksek promosyonu sunuyor

Yapı Kredi, 15 Haziran - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca kendisinden alma taahhüdü veren müşterilerine 27.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Promosyonlar maaş aralıklarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Ayrıca faturalar için ek nakit ödüller 2.000 TL ile 5.000 TL arasında sunuluyor. Emekliler maaşlarını bankaya şube ziyareti olmadan dijital kanallardan taşıyabiliyor.

İş Bankası promosyon tutarlarını artırdı

İş Bankası, 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere aylık maaş aralığına göre 12.500 TL ile 21.000 TL arasında toplam promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon tutarları ana ödeme ile koşullu ödüllerin toplamından oluşuyor.

Albaraka’dan yarı yıl sonuna kadar avantajlı kampanya

Albaraka, 1 Temmuz - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında maaşını ilk kez bankadan alan emeklilere 15.900 TL ile 25.000 TL arasında promosyon sunuyor. Promosyon tutarı maaş aralıklarına göre değişiyor.

TEB 36 ay taahhütle 21.000 TL'ye kadar promosyon veriyor

TEB, emekli maaşını 36 ay boyunca bankaya taşıyan müşterilerine 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon olmak üzere toplamda 21.000 TL’ye varan ödeme sağlıyor.

Ziraat Bankası 3 yıllık peşin promosyon ödüyor

Ziraat Bankası, SGK emekli maaşlarını alan müşterilerine 3 yıl süreli peşin ödemelerle 12.000 TL’ye kadar promosyon imkanı sunuyor.

DenizBank ek ürünlere bağlı 20.000 TL’yi aşan promosyon sağlıyor

DenizBank, maaşını bankaya taşıyan ve ek ürünlere sahip emeklilere 12.000 TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra, MobilDeniz, kredi kartı ve otomatik fatura talimatı gibi ürünler için 8.000 TL’ye varan ek promosyon veriyor. Kampanya 4 Ekim 2024 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli.

Garanti BBVA maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon sunuyor

Garanti BBVA, 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında üç yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren emeklilere maaşlarına göre değişen tutarlarda nakit promosyon ödüyor. Birden fazla emekli maaşı alanlar için toplam promosyon tek ödeme olarak hesaplanıyor.

Halkbank 12.000 TL’ye varan promosyon imkanı sağlıyor

Halkbank, maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli maaşı nasıl taşınır?

Çoğu banka, emekli maaşını dijital kanallar üzerinden, şubeye gitmeden taşıma imkanı sunuyor. Emekliler e-Devlet veya bankaların mobil/internet şubesi aracılığıyla maaşlarını kolayca taşıyabiliyor ve promosyon başvurusunda bulunabiliyor.

Temmuz 2025 itibarıyla emekli maaş zammı sonrası bankaların promosyon kampanyaları, emeklilerin gelirlerine katkı sağlamak amacıyla güncellendi. Emekliler, en yüksek promosyon avantajını almak için kampanya koşullarını dikkatle inceleyerek maaş taşıma işlemlerini gerçekleştiriyor.