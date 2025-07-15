Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Gökhan Temur, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Temur, “15 Temmuz 2016, bir milletin asıl gücü, tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiği, darbecilere halkın darbe yaptığı, bundan böyle hiçbir güç, milletin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağının veya iktidar olamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür” dedi.

15 Temmuz, bir milletin vatanına, bayrağına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı; devletin, milletle birlikte yeniden şahlandığı bir dönüm noktasıdır. O gece milletimiz, silahların karşısına inancıyla, birliğiyle ve sarsılmaz iradesiyle dikilmiş, vesayete ve işgale geçit vermemiştir.

Bu ruh, yalnızca bir direniş değil; aynı zamanda milletin istikbali için yazılmış bir destandır. O karanlık gecede kazanılan zaferin kıymetini bilmek ve bu şuuru gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.

MÜSİAD olarak, ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde her daim milletimizin ve devletimizin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

“İstiklalimiz İçin Direndik, İstikbalimiz İçin Çalışıyoruz”

Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, 15 Temmuz gecesi sergilenen inanç, cesaret ve kararlılığı; sadece anmakla kalmayıp, o ruhu üretime, istihdama ve kalkınmaya dönüştürmektir. O gece nasıl ki milletimiz demokrasiye sahip çıktıysa, bugün de bizler aynı kararlılıkla ülkemizin ekonomik bağımsızlığına, teknolojik ilerlemesine ve toplumsal refahına sahip çıkmakla mükellefiz.

MÜSİAD İzmir Şubesi olarak, sadece ekonomik gelişimi değil; aynı zamanda ahlaki, sosyal ve kültürel kalkınmayı da önceleyen bir anlayışla çalışıyor, ülkemizin yerli ve milli duruşunu destekleyen her adımın yanında yer alıyoruz. Üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan ve bu ülkeye katma değer kazandıran her iş insanı, aslında 15 Temmuz gecesinin devamı niteliğinde bir mücadeleyi sürdürmektedir.

İstiklalimiz için direndik, şimdi istikbalimiz için daha çok çalışacağız.

Vatan İçin Can Verenler, Birliğimizin Teminatıdır

Temur, 15 Temmuz 2016 tarihinin darbeye karşı milletimizin şahlanışının simgesi haline geldiğini belirterek; “Hain darbe kalkışması sırasında şehit olan kardeşlerimiz, yüreklerimizde ilelebet yaşayacaktır. Onlar bu vatan uğruna şehit ve gazi oldular. Onlar bizlere Devlet ve millet kenetlenmesini bir kez daha gösterdiler. Tıpkı Çanakkale destanında olduğu gibi bu ülkeyi bize vatan yapan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’ dan rahmet, ailelerine sabır niyaz ederken, bu uğurda gazi olan kardeşlerimize tekrar acil şifalar temenni ediyorum” diye konuştu.