Bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilere sundukları yüksek promosyon ödemeleriyle dikkat çekerken, birçok kurum kampanyalarını faizsiz kredi, nakit avans, ücretsiz bankacılık hizmetleri ve aidatsız kredi kartı gibi ek avantajlarla destekliyor.

Özellikle son günlerde promosyon tutarlarının 30 bin TL seviyesine kadar çıkması, milyonlarca emeklinin ilgisini çekmiş durumda. Ancak her bankanın sunduğu promosyon tutarı, emeklinin aldığı maaş miktarına, tercih ettiği ek ürünlere ve verdiği taahhüt süresine göre farklılık gösterebiliyor.

Emekli promosyonu almak isteyenlerin maaşlarını taşıdıkları bankada genellikle 3 yıl boyunca kalacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Promosyonlar, yalnızca nakit ödemelerden ibaret olmayıp, bazı bankalar faizsiz kredi, yüksek limitli taksitli avans ve özel faiz oranlarıyla da cazip fırsatlar sunuyor.

Bankaların güncel emekli promosyonları

QNB Finansbank

Promosyon: 20.400 TL’ye varan nakit ödeme

Ek Avantajlar: 60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi 25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans EFT/Havale: Var Aidatsız kredi kartı ve tanışma faizi seçenekleri mevcut



İş Bankası

Promosyon: 24.000 TL’ye kadar nakit promosyon

Ek Avantajlar: 30.000 TL’ye kadar %0 faizli ek hesap 25.000 TL’ye varan faizsiz taksitli nakit avans EFT/Havale işlemleri ücretsiz Aidatsız kredi kartı imkanı



Akbank

Promosyon: 30.000 TL’ye varan ödeme (rekor seviye)

Promosyon: 30.000 TL'ye varan ödeme (rekor seviye)

Ek Avantajlar: 100.000 TL'ye varan 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi Alternatif olarak 35.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi 25.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans Ücretsiz EFT/Havale ve aidatsız kredi kartı



ING Bank

Promosyon: 28.000 TL’ye kadar ödeme

Ek Avantajlar: 125.000 TL’ye varan, 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi 25.000 TL’ye kadar faizsiz nakit avans Alternatif olarak ömür boyu ücretsiz dijital kredi kartı ve aylık %5 iade fırsatı EFT/Havale ücretli



Garanti BBVA

Promosyon: 25.000 TL’ye kadar ödeme

Ek Avantajlar: 50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli faizsiz, masrafsız ihtiyaç kredisi 25.000 TL’ye kadar faizsiz nakit avans Ücretsiz EFT/Havale ve aidatsız kredi kartı



DenizBank

Promosyon: 27.000 TL’ye kadar nakit promosyon

Ek Avantajlar: 65.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli faizsiz kredi 25.000 TL’ye varan faizsiz nakit avans Ücretsiz EFT/Havale ve aidatsız kredi kartı



Ziraat Bankası

Promosyon: 12.000 TL’ye kadar ödeme (kamu bankaları arasında)

Ek Avantajlar: Ücretsiz havale imkanı EFT ücretli Aidatsız kredi kartı seçeneği



Odeabank

Promosyon: Doğrudan nakit promosyon yerine yüksek faizli Oksijen hesap fırsatları

Ek Avantajlar: 7.500 TL – 7.000.000 TL arası bakiyelerde %45,50 faiz 100 gün boyunca avantajlı hoş geldin faizi Ücretsiz EFT/Havale ve aidatsız kredi kartı



TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Promosyon: 25.000 TL’ye kadar promosyon + ek nakit fırsatları

Ek Avantajlar: 125.000 TL’ye varan 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi 25.000 TL’ye varan faizsiz taksitli nakit avans Ücretsiz EFT/Havale ve aidatsız kredi kartı



En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Şu anda Akbank, 30.000 TL’ye varan promosyon ile öne çıkıyor. Onu 28.000 TL ile ING Bank ve 27.000 TL ile DenizBank takip ediyor. Kamu bankalarında ise promosyon tutarı özel bankalara kıyasla daha düşük kalıyor.

Emekliler için banka seçerken yalnızca promosyon tutarına değil, ek avantajlara, kredi fırsatlarına, EFT/Havale ücretlerine ve kart aidatlarına da dikkat etmek önem taşıyor. Çünkü uzun vadede sağlanan ücretsiz bankacılık hizmetleri ve faizsiz kredi imkanları, promosyon tutarından daha fazla fayda sağlayabilir.