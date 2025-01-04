Milyonlarca emekli ve memur, yeni yılın ilk maaş artışlarını öğrenmek için beklediği kritik veriler nihayet açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon farkını açıkladı ve bu fark, emekli ile memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirledi. Yapılan açıklamaya göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi ve kamu görevlilerinin maaşları 2025 yılı itibarıyla artacak.

6 aylık enflasyon farkı verilerine göre, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak maaş artışı yüzde 17,75 olarak belirlenirken, memur maaşlarına yapılacak artış ise yüzde 11,54 oranında oldu.

Vatandaşın görüşü ne?

İzmir’de mikrofonumuza konuşan vatandaşlar, 2025 yılı için yapılan emekli ve memur maaşı artışlarını değerlendirdi. Çoğu vatandaş, hayat pahalılığı ve diğer zamlarla kıyaslandığında, maaş artışlarının yetersiz olduğunu belirtti.

2025 yılı için emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranları açıklanırken, İzmirli vatandaşlar bu artışları değerlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan maaş artışlarıyla birlikte, emekli ve kamu görevlilerinin maaşları belirli oranlarda artacak. Ancak İzmir'de mikrofonumuza konuşan vatandaşlar, yapılan zammın hayat pahalılığı ve artan yaşam maliyetleriyle uyumlu olmadığı görüşünde birleşti. İşte İzmir halkının maaş artışlarına dair görüşleri…