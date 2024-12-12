Türkiye'de asgari ücret ve sabit gelirlilerin maaş artışlarına ilişkin gelişmeler kulislere yansımaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamalarında memur, emekli ve asgari ücretliler için önemli mesajlar verdi. Bu açıklamalar, yeni maaş zammı için beklentileri yükseltti. Peki, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi ve kritik ipuçları verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli ve Memurlara Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarla, sabit gelirli kesimin yaşadığı gelir kaybına dikkat çekti. “Kritik bir karar aşamasındayız” diyen Erdoğan, emekli ve memurlara yapılacak zammın, enflasyon farkını telafi etmek amacıyla daha adil bir şekilde yapılacağına dair önemli mesajlar verdi. Özellikle son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fiyat artışlarının sabit gelirlileri olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, bu kesimlerin sıkıntılarına kayıtsız kalmayacaklarını vurguladı.

Erdoğan’ın “Sabit Gelirli” Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız," diyerek sabit gelirlilerin daha iyi bir yaşam standardına kavuşması gerektiğini ifade etti. Bu açıklama, özellikle emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışların daha yüksek oranda olacağına dair umutları artırdı.

Özgür Erdursun’dan Kritik Değerlendirmeler

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirerek, enflasyon farkı hesaplamasının tam olarak sabit gelirlilere yansıtılmadığına dikkat çekti. Erdursun, sadece asgari ücrete yapılan zamların, emekli ve memur maaşlarına da orantılı bir şekilde yansıtılması gerektiğini savundu. Ayrıca, asgari ücret artışının emekli maaşlarıyla paralel bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bu durumda emekli maaşlarına yapılacak oransal artışların, gerçek anlamda gelir kaybını telafi etmesi bekleniyor.

Asgari ücret zammı beklentisi

Asgari ücrete yapılacak zammın oranı da merak konusu oldu. Erdoğan’ın açıklamaları, asgari ücrete yüzde 30 ile yüzde 35 arasında bir zam yapılacağına işaret ediyor. Bu durumda, asgari ücret 22 bin 102 TL ile 22 bin 952 TL arasında bir seviyeye yükselebilir. Ancak, asgari ücretle birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışların da benzer şekilde yüksek olacağı bekleniyor.

Emekli ve memur maaşlarında artış oranı ne olacak?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarında yapılacak artışın oransal olarak memur maaşlarına yakın seviyelere çıkabileceğini belirtti. Emekli maaşlarına yüzde 12 ile yüzde 17 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Ancak, emekli maaşlarının değeri göz önünde bulundurulduğunda, bu artışların yeterli olmayabileceği ifade ediliyor. Erdursun, emekli maaşlarında yapılacak artışların yüzde 20-25 seviyelerine çekilebileceğini öngörüyor.

Çift taraflı baskı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik talepler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, yüksek zam talepleri hem AK Parti milletvekillerinden hem de ekonomik hedefler doğrultusunda baskı yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası tarafından yapılmaktadır. AK Parti milletvekilleri, ekonomik koşullar nedeniyle düşük maaşların seçmenler arasında olumsuz etki yarattığını ve bu durumun seçim sonuçlarını etkileyebileceğini belirtiyorlar. Ancak, Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı, enflasyonu kontrol altında tutmak için zam oranlarının aşırıya kaçmaması gerektiğini savunuyor.