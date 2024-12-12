Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor ile karşılaşmak üzere Mersin deplasmanına gidecek. Takımda, sezon başında İtalya'nın Hellas Verona kulübünden transfer edilen tecrübeli stoper Koray Günter, sakatlığının ardından düzenli olarak forma şansı bulamıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Göztepe'deki ilk 3 maçta ilk 11'de görev almıştı. Bu süreçte, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında gol sevinci de yaşayan Koray, ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı ve forma, Taha Altıkardeş'e geçti.

Yaklaşık bir ay süren tedavi sürecinin ardından yeniden sahalara dönen Koray, Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika boyunca mücadele etti. Ertesi hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında da yine ilk 11'de yer alan deneyimli savunma oyuncusu, son olarak Konyaspor maçında yalnızca 1 dakika görev aldı. Ardından, Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında ise yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı ve hiçbirinde oyuna dahil edilmedi.

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov'un, son dönemde defans üçlüsünü genellikle Bokele, Heliton ve Taha'dan kurması dikkat çekti. Bu düzenin, Hatayspor maçı için de değişmeyeceği ve Koray'ın yedek kalacağı düşünülüyor.