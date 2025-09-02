İzmir’in Konak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 ton etil alkol ele geçirildi. Ecza deposunda yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ecza deposuna baskın yaptı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Konak’ta belirlenen adrese baskın düzenledi.
Binlerce sahte etiket ele geçirildi
Depoda yapılan aramalarda 7 ton etil alkolün yanı sıra 62 bin 300 sahte etil alkol etiketi ve 242 aroma ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ