İzmir’in Konak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 ton etil alkol ele geçirildi. Ecza deposunda yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ecza deposuna baskın yaptı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Konak’ta belirlenen adrese baskın düzenledi.

Binlerce sahte etiket ele geçirildi

Depoda yapılan aramalarda 7 ton etil alkolün yanı sıra 62 bin 300 sahte etil alkol etiketi ve 242 aroma ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

