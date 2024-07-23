Gaziemir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle, Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik "Tercih Danışmanlığı Günleri" düzenliyor. 25 Temmuz’da başlayacak bu hizmet, 2 Ağustos’a kadar devam edecek ve Gaziemir'de ikamet eden öğrenciler ücretsiz yararlanabilecek.

Rehber öğretmenlerden uzman desteği

Üniversite tercihinde rehberlik hizmeti almak isteyen öğrenciler, Atıfbey Mahallesi 5 sokak No: 11/2A adresindeki GAZİDEK Ana Kurs Merkezi’ni ziyaret edebilirler. Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında randevu alarak hizmet verilecek. Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda aldıkları puana göre rehber öğretmenlerin desteğiyle kendilerine en uygun okulları belirleyebilecekler. Randevu almak isteyenler 0232 251 85 12 numaralı telefonu arayabilirler.

Başkan Ünal Işık'tan öğrencilere çağrı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Tercih Danışmanlığı Günleri, 25 Temmuz’da başlıyor. Öğrencilerimiz, rehber öğretmenlerimizle birlikte puanlarına en uygun üniversiteyi belirleyebilirler. Üniversite tercihini yapmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.