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Kampanya hakkında detaylı bilgilere PTT'nin resmi internet sitesi www.ptt.gov.tr üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşılabilir.

Kampanya, tüm emekli vatandaşları kapsıyor. İndirimden yararlanmak için herhangi bir şart aranmıyor. Emekliler, PTT şubelerine giderek T.C. kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek.

Başlatılan kampanya ile emekli ler, yurtiçi kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim den faydalanabilecek.

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