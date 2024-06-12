Başlatılan kampanya ile emekliler, yurtiçi kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirimden faydalanabilecek.
Kimler yararlanabilir? Şartlar neler?
Kampanya, tüm emekli vatandaşları kapsıyor. İndirimden yararlanmak için herhangi bir şart aranmıyor. Emekliler, PTT şubelerine giderek T.C. kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek.
İndirim detayları neler?
- Yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde geçerli olacak.
- Standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerini kapsayacak.
- Ayda en fazla 5 adet kargo gönderimi için geçerli olacak.
Kampanya ne zaman başlıyor?
Kampanya hakkında detaylı bilgilere PTT'nin resmi internet sitesi www.ptt.gov.tr üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşılabilir.
Kaynak: Haber Merkezi