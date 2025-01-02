Yeni yılın gelişiyle birlikte, bankalar emeklilere yönelik promosyon tekliflerini artırdı. Maaşını taşıyan ve belirli süreyle bankada kalma taahhüdü veren emeklilere 10 bin TL’den başlayan ve 24 bin TL’ye kadar yükselen ödemeler sunuluyor. Kamu bankaları, daha istikrarlı tekliflerle dikkat çekerken, özel bankalar ise yüksek rakamlar ve ek avantajlarla öne çıkıyor. Ücretsiz havale-EFT hizmetleri, düşük faizli kredi imkanı ve kredi kartı aidat muafiyeti gibi ek fırsatlar da emeklilere sunulan avantajlar arasında yer alıyor.

Emekli promosyonu ne kadar oldu ?

Bankaların sunduğu promosyonlar, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara farklı avantajlar sunuyor. Kamu bankalarında promosyon tutarları 12 bin TL’ye kadar ulaşırken, özel bankalarda bu rakam 24 bin TL’yi buluyor. Kampanya detayları ve tarihler merakla takip ediliyor.

Bankaların promosyon listesi

GARANTİ BANKASI

Promosyon Tutarı:

10.000 TL’ye kadar maaş alanlar: 6.250 TL

10.001-15.000 TL arası: 10.000 TL

15.001-20.000 TL arası: 12.500 TL

20.001 TL ve üzeri: 15.000 TL

Kampanya Geçerlilik Tarihi: 1-31 Ocak 2025

YAPI KREDİ

20.000 TL’ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi’de

0- 9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL,

10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL,

20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

QNB FİNANSBANK

Promosyon Tutarı:

0-9.999 TL: 6.250 TL

10.000-14.999 TL: 10.000 TL

15.000-19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuluyor.

Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı

0 - 9.999 TL 6.250 TL,

10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.

İŞ BANKASI

Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuluyor.

Bir aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

ZİRAAT BANKASI

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ING BANK

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi yapılacak.