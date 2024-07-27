Temmuz döneminde SGK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre %24,73 zam aldı. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesaplamalarıyla %19,31 zam aldı. En düşük emekli maaşı, 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Zam Farklarının Ödeme Tarihi

SGK, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz 2024 dönemi zam farklarının hesaplara geçtiğini duyurdu. Zam farklarının Ağustos ayının başında hesaplara yatırılması planlanıyor.

Yasa Teklifi ve TBMM Görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye devam ediyor. Teklifte toplam 54 madde bulunuyor ve bunlardan 26'sı oylanacak. 29’uncu madde, en düşük maaşa ek zammı kapsıyor. Bugüne kadar 27 madde kabul edildi ve 28’inci maddeyle görüşmelere devam edilecek.

AK Parti'den Açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, zam farklarının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğunu ve Ağustos ayı başında hesaplara yatacağını belirtti. Elitaş, "Ay başında emekli maaşlarını alıyorsa 1 Ağustos'ta 12 bin 500 yerine 17 bin 500 alacaklar. Temmuz ayında farkları almayı çok yüksek diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Emeklilerin Beklentisi

Yaklaşık 3 milyon 703 bin emekli, zam farklarının hesaplara yatmasını bekliyor. Zamların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemeler gerçekleşecek. Bu süreçte emeklilerin maaş farklarını zamanında alabilmeleri için yetkililer tarafından gerekli çalışmalar sürdürülüyor.