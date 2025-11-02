Kasım ayının başlamasıyla birlikte bankalar, emeklilere özel promosyon kampanyalarını güncelledi. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle emekliler, maaşlarını taşımadan önce bankaların sunduğu fırsatları dikkatle inceliyor.

Bu ay, özellikle özel bankaların yüksek promosyon ve bonus kampanyaları dikkat çekiyor.

Şekerbank: 27.500 TL’ye varan kazanç

Şekerbank, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.

Maaş aralıklarına göre ödemeler şöyle:

0 – 9.999 TL: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ek ürün kampanyalarına katılanlar toplamda 27.500 TL’ye kadar kazanç sağlayabiliyor.

Garanti BBVA: 25.000 TL’ye varan promosyon ve bonus

Garanti BBVA, Kasım kampanyasıyla emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra;

Bonus Kart harcamalarına 6.000 TL,

Avans hesap kullanımına 2.000 TL,

Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus veriyor.

Toplamda 25.000 TL’ye varan kazanç elde edilebiliyor.

Halkbank: 12.000 TL’ye kadar ödeme

Halkbank, SGK emeklilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sağlıyor.

SGK’dan ölüm aylığı alanlar ise 5.000 TL promosyon alabiliyor.

Taahhüt süresi 3 yıl olarak belirlenmiş durumda.

VakıfBank: 12.000 TL peşin promosyon

VakıfBank, 3 yıllık maaş taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL’ye kadar peşin ödeme yapıyor.

Başvurular şubelerden, ATM’lerden veya VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Akbank: 30.000 TL’ye varan nakit ödül

Akbank, Kasım 2025 döneminde en yüksek promosyonu sunan bankalardan biri oldu.

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon,

5 otomatik fatura talimatına 5.000 TL,

Yakınlarını davet edenlere 5.000 TL,

Kredi kartı harcamasına 5.000 TL ek ödül veriyor.

Böylece toplamda 30.000 TL’ye kadar kazanç elde edilebiliyor.

Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye kadar promosyon

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Başvuru işlemleri şubelerden, mobil uygulamadan, internet bankacılığından veya SMS yoluyla yapılabiliyor.

Türkiye Finans: 29.500 TL’ye kadar ödül

Türkiye Finans, Kasım ayında öne çıkan bir diğer banka oldu.

Maaş dilimine göre ödemeler:

9.999 TL’ye kadar: 15.500 TL

10.000 – 14.999 TL: 21.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 24.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 29.500 TL

36 ay taahhüt veren emekliler, ek kampanyalarla 29.500 TL’ye kadar kazanç elde edebiliyor.

Hangi banka daha avantajlı?

Kasım 2025 itibarıyla emekli promosyonları 12.000 TL ile 30.000 TL arasında değişiyor.

Akbank ve Türkiye Finans en yüksek promosyonları sunarken, kamu bankaları daha istikrarlı bir politika izliyor.

Uzmanlar, emeklilere sadece promosyon tutarına değil, taahhüt süresi ve ek koşullara da dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.