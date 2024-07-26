İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın sonucu, zeytin ağaçlarının bulunduğu bir bahçedeki bağ evi tamamen yanarak kül oldu.

Zeytinlik ve bağ evi küller içinde

Yangının meydana geldiği bahçenin sahibi Mehmet Karaçam, yaşadığı kaybı şu sözlerle ifade etti: “10 yıllık emeğim 10 saniyede yok oldu. Babamdan kalma zeytinlik de yok oldu.” Karaçam, olayın ardından yangın bölgesine gelerek ilk olarak itfaiye ekipleri ve ardından jandarma ile temasa geçti. Denizköy’e eşini almaya gittiğinde, yangının bahçesine kadar ulaştığını belirtti.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, söndürme çalışmalarının olumlu yönde ilerlediği bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor.