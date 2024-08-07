SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan bu düzenleme toplamda 3 milyon 703 bin 788 emekliyi ilgilendiriyor. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Bu düzenleme kapsamında yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltildi.

Ödemeler bugün yapılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en düşük emekli maaşı farkı ödemeleri 7 Ağustos itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatırılacak. SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yeni düzenlemenin detayları

Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılması, aylık 5.5 milyar TL, altı aylık periyotta ise 33 milyar 200 milyon TL bütçeye ek yük getirecek. Yasa düzenlemesi çıkmadan önce 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin TL'nin altındaydı. En düşük maaş sınırının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte kök maaşı bu rakamın altında kalan emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788'e yükseldi. Böylece 2 milyon 561 bin emeklinin kök maaşı en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL'nin altında kaldı.

Zam ve ek ödeme dahil

Mevzuata göre, aylık fark hesabı şu şekilde yapılacak:

Ocak-haziran döneminde en düşük emekli aylığı olan 10.000 lira alanlar, temmuz ayından itibaren 12.500 TL alacak.

Kök maaş miktarı neyse onun üzerine temmuz emekli zammı olan yüzde 24.73 uygulanacak.

Ortaya çıkan tutar üzerine yüzde 4 ek ödeme eklenecek.

Maaş 12.500 liranın altında kalıyorsa, temmuz ayından itibaren 12.500 TL olarak ödenmeye başlanacak.

Örneğin, emekli kök maaşı 8.250 liraysa, bu rakama yüzde 24.73 Temmuz ayı zammı eklendiğinde maaş 10 bin 290 liraya çıkacak. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme eklendiğinde maaş 10 bin 701 TL'ye ulaşacak. Hesaplara yatacak zam farkı ise bin 799 TL olacak.

Emeklilerin dikkatine

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu düzenleme, emekli maaşlarının artışıyla birlikte yaşam standardını yükseltmeyi hedefliyor. Emekliler, bugünden itibaren zam farklarını hesaplarında görebilecekler. Bu gelişme, emeklilerin ekonomik açıdan rahatlamasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.