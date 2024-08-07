Ticaret Bakanlığı, yurtdışı alışverişlerde büyük değişikliklere gidiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yurtdışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yapılan gümrüksüz alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürüldü. AB ülkeleri için yüzde 50, diğer ülkeler için yüzde 100 oranında ek vergi getirildi. Bu yeni düzenleme, Çin'den ve ABD'den yapılan alışverişlerde ciddi kısıtlamalar getirecek.

Bu karar, özellikle gençlerin sıkça tercih ettiği ve yurtiçinde pahalı olan marka spor ayakkabıları gibi ürünlerin yurtdışından getirilmesini zorlaştıracak.

Yeni düzenlemeye göre:

Vergisiz alışveriş sınırı yüzde 80 oranında düşürüldü. 150 Euro’dan (5400 TL) 30 Euro’ya (1080 TL) indirildi.

AB ülkelerinden gelen ürünlerin vergi oranı yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarıldı.

Diğer ülkelerden (Çin, ABD, Hindistan gibi) gelen ürünlerin vergi oranı yüzde 30’dan yüzde 60’a yükseltildi.

Uygulama tarihi

Yeni düzenleme, 6 Ağustos'ta yayımlanarak 21 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar yapılan alışverişlerde eski kurallar geçerli olacak ancak siparişlerin 21 Ağustos’tan önce Türk gümrüğüne ulaşması gerekiyor. Aksi takdirde yeni limitler ve vergiler uygulanacak.

Yurtdışı alışverişlerinde yaşanacak değişiklikler

Yeni düzenlemeyle birlikte, yurtdışından alınan ürünler için ek gümrük vergileri ve formaliteler devreye girecek. Örneğin, ABD veya Çin’den alınan marka spor ayakkabılar, 30 Euro’nun üzerinde olduğu takdirde normal gümrük beyannamesine tabi olacak. Bu durumda, bir gümrük müşaviriyle anlaşmak, onun ücretini ödemek ve çeşitli vergiler (yüzde 17 gümrük vergisi, yüzde 30 ilave gümrük vergisi, yüzde 20 KDV) ödemek gerekecek.

Hülle mümkün mü?

Bazı uzmanlar, yeni vergi oranlarıyla bu sitelerden siparişlerin azalacağını belirtiyor. Ancak, bazı boşluklardan yararlanmanın da mümkün olabileceğine dikkat çekiliyor. Örneğin, 150 Euro sınırı varken de 200 Euro’luk sipariş veren müşterilere alışveriş siteleri, ürün fiyatını düşük beyan edebiliyordu. Gümrük memurları bu durumu fark ederse, ürün geri gönderilebiliyor veya vergisi ödenerek içeri alınabiliyordu.

Yeni düzenlemenin etkileri

Bu düzenleme, özellikle gençlerin yurtdışından sipariş ettiği pahalı spor ayakkabılar gibi ürünlerin getirilmesini zorlaştıracak. Ayrıca, Çin ve ABD'den yapılan alışverişlerde ciddi kısıtlamalar getirilmiş olacak. Ticaret Bakanlığı, bu tür düzenlemelerle yurtiçindeki KOBİ’leri korumayı amaçlıyor.