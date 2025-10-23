Türkiye’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Vergi Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklif; emeklilik gelirleri, araç ve gayrimenkul satışları, kira gelirleri, sağlık sektörü ve kuyumculuk gibi birçok alanda yeni düzenlemeler getiriyor.

Hükümetin hedefi, bu düzenlemelerle birlikte kamuya 250 milyar liralık ek gelir sağlamak.

Kira gelirlerinde yeni dönem

Yeni yasa ile birlikte, mesken kira gelirlerine uygulanan istisnalar yeniden düzenleniyor.

Artık yalnızca emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar belirli koşullar altında kira gelir istisnasından faydalanabilecek.

Bu hüküm 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ayrıca, krediyle alınan kiralık gayrimenkuller için ödenen faizlerin gider olarak indirilmesi uygulaması sınırlandırılacak.

Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için, iktisap bedelinin yüzde 5’i, 5 yıl süreyle indirilebilecek.

Araç satışlarında noter harcı geliyor

Noterde yapılan araç satış işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Buna göre, sıfır araç tescilleri ve ikinci el araç satışları için, 1000 TL’den az olmamak kaydıyla satış bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.

Yeni uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Emlak alım-satımında tapu harcı düzenlemesi

Tapuda işlem sonrası beyan edilen satış bedelinin emlak vergisi değerinden düşük olması durumunda, fark için bir kat vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Bu düzenleme ile, gayrimenkul satışlarında gerçek satış bedellerinin beyan edilmesi teşvik edilecek.

Ayrıca, gayrimenkul devri, trampa veya ölünceye kadar bakma akdi gibi işlemlerde, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen bedel esas alınacak.

Sağlık ve hizmet sektörüne yıllık ruhsat harcı

Yeni düzenlemeyle, bazı sektörlerde yıllık ruhsat harcı uygulaması getiriliyor.

Buna göre:

Kuyum işletmeleri için yıllık 30.000 TL,

İkinci el araç ticareti ve emlak işletmeleri için yıllık 20.000 TL,

Özel muayenehane uygunluk belgesi için 20.000 TL,

Özel poliklinik için 30.000 TL,

Özel tıp merkezi ruhsatı için 50.000 TL harç alınacak.

Nüfusu 30 bini aşan büyükşehir ilçelerinde bu tutarlar bir kat artırımlı uygulanacak.

Geçici vergi dönemi değişti

Yeni düzenlemeyle, geçici vergi beyannameleri artık yılda dört dönem halinde alınacak.

Böylece kazançlar 3, 6, 9 ve 12 aylık periyotlarla beyan edilebilecek.

Bu hüküm de 2025 yılı gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girecek.

Fon ve yatırım istisnaları güncellendi

Yeni kanun, yatırım fonları ve hisse senedi fonları için de değişiklik öngörüyor.

Sadece nitelikli yatırımcılara satılan ve TEFAS’ta işlem görmeyen fonlarda, bir yıllık elde tutma süresine bağlı tevkifat istisnası kaldırılacak.

Ancak, Borsa İstanbul’da işlem gören fonlara yatırım yapanlar istisnadan yararlanmaya devam edecek.