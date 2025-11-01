Patatesin kilogram fiyatının 25 TL’ye kadar çıktığı yönündeki haberler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verileri kaynak gösterilerek “Üreticide 5 lira olan patates markette 25 liraya satılıyor” iddiası gündem olurken, Ticaret Bakanlığı’ndan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

“Ortalama satış fiyatı 12,75 TL”

Bakanlık, yaptığı açıklamada patatesin 3 büyük ulusal zincir marketteki ortalama perakende satış fiyatının 12,75 TL seviyesinde olduğunu bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır. Arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi etkenler detaylı olarak analiz edilmektedir."

Denetimler sürüyor

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici aleyhine spekülatif uygulamalara karşı ülke genelinde etkin denetimler yürütüldüğünü vurguladı.

“Mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır. Fiyat oluşumlarının sağlıklı ve adil gerçekleşmesi için ilgili kurumlar ve sektör paydaşlarıyla koordinasyon içindeyiz.”

“Resmî açıklamalara itibar edin” çağrısı

Bakanlık, vatandaşlara doğrulanmamış fiyat paylaşımlarına itibar etmemeleri yönünde çağrıda bulundu:

“Vatandaşlarımızdan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemelerini, resmî açıklamalarımızı takip etmelerini önemle rica ederiz.”

Bakanlık ayrıca, hem üreticinin emeğini korumak hem de vatandaşların temel gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.