SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Kurban Bayramı ikramiyesi ve Temmuz zammı öncesi yeni bir gelişme yaşandı. SGK'nın devreye girmesiyle banka promosyonlarında artış ve zamlı maaş dönemi başlıyor.

Temmuz zammı ve Kurban Bayramı ikramiyesi öncesi SSK ve Bağ-Kur emeklileri için umut veren gelişmeler yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni çalışmaları, emeklilerin maaş artışlarının yanında ek gelirlerini de artırmaya hazırlanıyor.

Promosyonlarda yeni dönem

Bankalar arasında artan rekabet emekli promosyonlarını yukarı taşırken, SGK'nın hazırladığı yeni protokol ile en düşük promosyon tutarlarında önemli bir artış bekleniyor. Halihazırda özel bankalarda 8 bin ila 12 bin TL arasında değişen promosyon tutarlarının, bazı kampanyalarda 24 bin TL'ye kadar yükseldiği bildiriliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte standart promosyon miktarlarında artış yapılması ve emeklilerin daha avantajlı teklifler alması öngörülüyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi Haziran'da ödenecek

Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri için takvim netleşti. İkramiyeler, 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Bu yıl ilk kez emekli olanlar da bu haktan yararlanabilecek. 31 Mayıs 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu yapanlar da Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek.

Temmuz'da zamlı maaşlar hesapta

2025 yılının ilk 6 aylık enflasyon verisi 3 Temmuz'da açıklanacak. Bu veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşecek. Beklentilere göre yüzde 17-18 civarında bir artış söz konusu olabilir.

Zamlı maaşlar, 17-26 Temmuz tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Aynı dönemde zamlı maaşlarla birlikte artırılmış promosyon tekliflerinin de devreye girmesi bekleniyor.

Memurlar için toplu sözleşme Ağustos'ta

Emekli maaşlarına ek olarak, memurlar ve memur emeklileri için de Ağustos ayı kritik bir dönem olacak. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerinde, maaş zamları ile birlikte sosyal ve mali haklar da masaya yatırılacak.

Özellikle enflasyon farkları, ikramiye tutarları ve yan ödemelerde yapılacak düzenlemeler, milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiriyor.