Kütahya’nın Simav ilçesinde bugün saat 14.40’ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluşan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıkarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Üşümezsoy iki gün önce uyarmıştı

Depremden yalnızca iki gün önce katıldığı bir televizyon programında konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav bölgesi için sismik hareketlilik uyarısında bulunmuştu. Üşümezsoy, aynı programda İzmir’in Karaburun ilçesi ile Tokat’ın Kazova bölgesini de dikkatle izlediklerini ifade etmişti.

“Simav ve Gediz yüksek riskli bölgeler”

Uzmanlara göre Kütahya’nın Simav ve Gediz ilçeleri, aktif fay hatlarına yakınlıkları ve alüvyal zemin yapıları nedeniyle yüksek risk altında. 2011 yılında Simav’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki deprem potansiyelinin ciddiyetini ortaya koymuştu. Üşümezsoy, “Bu bölgelerde stres birikimi devam ediyor, vatandaşlar bilinçli olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Karaburun ve Kazova da uyarı listesinde

Üşümezsoy, 2 gün önce "Türkiye'de riskli bölgeler olarak nereye dikkat etmek lazım?" sorusunu ise şu şekilde yanıtlamıştı:

"Çok aktif olarak Kütahya Simav, onun dışında belki İzmir Karaburun kesiminde olabilir. Diğer taraftan Tokat'ta böyle küçük faylar var. Tokat'ta Kazova var. Oradaki fayda hareketler oluyor. Ama ana fay gibi stres yüklemiş değil. Büyük depremler iki plakanın birbirine sürtüşmesiyle oluyor."

Uzmanlar yapı denetimi çağrısında bulunuyor

Kütahya’nın Simav, Gediz, Altıntaş, Tavşanlı ve Dumlupınar gibi ilçeleri, fay hatlarına yakınlıkları ve zemin yapıları nedeniyle yüksek deprem riski altında.

Özellikle Simav ve Gediz, geçmişte yaşanan şiddetli depremlerle biliniyor. Uzmanlar, bu bölgelerde zemin sıvılaşması riskinin yüksek olduğunu, yapıların dayanıklılığı için denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini vurguluyor.