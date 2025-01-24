Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası, banka lar emeklilere cazip promosyon fırsatları sunmaya devam ediyor. Promosyonlar 24.000 TL’ye kadar çıkıyor!

2025 yılıyla birlikte, emekliler için bankalar arasında promosyon rekabeti daha da kızıştı. Bankalar, emekli maaşını taşıyanlara ve belirli bir süre anlaşma yapanlara yüksek ödeme fırsatları sunuyor. Maaşına göre değişkenlik gösteren promosyonlar, 3 yıllık taahhüt karşılığında gerçekleştiriliyor ve bankalar arasında en yüksek promosyon 24.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2025 yılı için güncellenmiş emekli promosyonları!

2025 emekli promosyonlarında en yüksek ödeme VakıfBank’tan

VakıfBank, SGK emeklilerine özel 24.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. 3 yıl taahhüt karşılığında emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan emekliler, ek olarak VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile 12.000 TL'ye kadar alışveriş avantajı yakalayabiliyor.

Maaş aralığına göre yapılan ödeme tutarları şu şekilde:

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arasında: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arasında: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL peşin ödeme

VakıfBank ayrıca, 12 ay boyunca nakit ödeme fırsatlarıyla da dikkat çekiyor.

QNB Finansbank’ta yüksek promosyon fırsatları

QNB Finansbank, emekli maaşına göre 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim fırsatı ile toplamda 16.200 TL’lik kampanya yapılabiliyor.

0 - 9.999 TL maaşlar için: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL maaşlar için: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL maaşlar için: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaşlar için: 15.000 TL

Akbank’tan 17.500 TL’ye varan promosyon

Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para veriyor. Toplamda ise 17.500 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuluyor.

0 - 9.999 TL maaşlar için: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL maaşlar için: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL maaşlar için: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaşlar için: 15.000 TL

Yapı Kredi’den 18.000 TL promosyon

Yapı Kredi, 36 aylık taahhütle emekli maaşını taşıyanlara 18.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ek ödüllerle birlikte toplamda emekliler, çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor.

9.999 TL’ye kadar maaşlar için: 9.250 TL

10.000 TL - 14.499 TL arasında maaşlar için: 13.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasında maaşlar için: 15.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaşlar için: 18.000 TL

Garanti BBVA’dan 15.000 TL’ye kadar promosyon

Garanti BBVA, 2025 yılı için emekli maaşını taşıyanlara şu promosyon fırsatlarını sunuyor:

0 - 9.999 TL maaşlar için: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL maaşlar için: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL maaşlar için: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaşlar için: 15.000 TL

DenizBank’tan 20.000 TL’ye varan promosyon

DenizBank, emekli maaşına göre 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, yeni hesap açan emeklilere 8.000 TL’ye kadar ek promosyon da sunuluyor.

Şekerbank ve Albaraka Türk’ten 12.000 TL’lik promosyonlar

Şekerbank ve Albaraka Türk, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Ayrıca, Albaraka Türk, referans sistemiyle ek kazanç fırsatları sağlıyor.