Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası, bankalar emeklilere cazip promosyon fırsatları sunmaya devam ediyor. Promosyonlar 24.000 TL’ye kadar çıkıyor!
2025 yılıyla birlikte, emekliler için bankalar arasında promosyon rekabeti daha da kızıştı. Bankalar, emekli maaşını taşıyanlara ve belirli bir süre anlaşma yapanlara yüksek ödeme fırsatları sunuyor. Maaşına göre değişkenlik gösteren promosyonlar, 3 yıllık taahhüt karşılığında gerçekleştiriliyor ve bankalar arasında en yüksek promosyon 24.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2025 yılı için güncellenmiş emekli promosyonları!
2025 emekli promosyonlarında en yüksek ödeme VakıfBank’tan
VakıfBank, SGK emeklilerine özel 24.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. 3 yıl taahhüt karşılığında emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan emekliler, ek olarak VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile 12.000 TL'ye kadar alışveriş avantajı yakalayabiliyor.
Maaş aralığına göre yapılan ödeme tutarları şu şekilde:
- 10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
- 10.000 TL - 15.000 TL arasında: 8.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL arasında: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL peşin ödeme
VakıfBank ayrıca, 12 ay boyunca nakit ödeme fırsatlarıyla da dikkat çekiyor.
QNB Finansbank’ta yüksek promosyon fırsatları
QNB Finansbank, emekli maaşına göre 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim fırsatı ile toplamda 16.200 TL’lik kampanya yapılabiliyor.
- 0 - 9.999 TL maaşlar için: 6.250 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL maaşlar için: 10.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL maaşlar için: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaşlar için: 15.000 TL
Akbank’tan 17.500 TL’ye varan promosyon
Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para veriyor. Toplamda ise 17.500 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuluyor.
- 0 - 9.999 TL maaşlar için: 6.250 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL maaşlar için: 10.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL maaşlar için: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaşlar için: 15.000 TL
Yapı Kredi’den 18.000 TL promosyon
Yapı Kredi, 36 aylık taahhütle emekli maaşını taşıyanlara 18.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ek ödüllerle birlikte toplamda emekliler, çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor.
- 9.999 TL’ye kadar maaşlar için: 9.250 TL
- 10.000 TL - 14.499 TL arasında maaşlar için: 13.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arasında maaşlar için: 15.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaşlar için: 18.000 TL
Garanti BBVA’dan 15.000 TL’ye kadar promosyon
Garanti BBVA, 2025 yılı için emekli maaşını taşıyanlara şu promosyon fırsatlarını sunuyor:
- 0 - 9.999 TL maaşlar için: 6.250 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL maaşlar için: 10.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL maaşlar için: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaşlar için: 15.000 TL
DenizBank’tan 20.000 TL’ye varan promosyon
DenizBank, emekli maaşına göre 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, yeni hesap açan emeklilere 8.000 TL’ye kadar ek promosyon da sunuluyor.
Şekerbank ve Albaraka Türk’ten 12.000 TL’lik promosyonlar
Şekerbank ve Albaraka Türk, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Ayrıca, Albaraka Türk, referans sistemiyle ek kazanç fırsatları sağlıyor.