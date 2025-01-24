Suriye'deki yeni yönetim, Türk mallarına uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle iki ülke arasındaki ticarette zorluklar yaratmıştı. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın devreye girmesiyle, bu sorunlar aşılmaya başlandı. 23 Ocak'ta Şam'da yapılan görüşmelerde, Türk-Suriye ilişkilerinde yeni bir döneme girileceği duyuruldu.

Suriye'de11 Ocak 2025'te hayata geçirilen tek tip gümrük vergisi uygulaması, Türkiye’den gönderilen malların gümrük tarifelerinde yüzde 300-500 arasında bir artışa yol açmıştı. Bu durum, sınır kapılarında tır kuyruklarına ve lojistik aksamalara neden olmuştu. Ancak yapılan resmi görüşmeler ve çözüm odaklı yaklaşım sayesinde bu durumun ortadan kaldırılması için adımlar atıldı.

Gümrük vergilerinin revizyonu

Yeni düzenleme ile, Suriye'nin tüm sınır kapılarında ve tüm ülke genelinde eşit şekilde uygulanan yüksek gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu, Türk ürünlerinin daha hızlı ve düşük maliyetle Suriye pazarına ulaşmasını sağlayacak.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden hayata geçirilmesi

2011 yılında askıya alınan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması (STA), kapsamlı bir ekonomik ortaklık hedefiyle yeniden müzakere edilmeye başlandı. Bu adım, her iki ülkenin ticaret hacmini artıracak.

Ekonomik ve ticari işbirliği

Sanayi, tarım, transit taşımacılık gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türk firmalarının Suriye ekonomisinin yeniden inşasında kilit rol oynaması bekleniyor.

Türk firmalarının Suriye genelinde faaliyetleri

Türk firmalarının, daha önce yalnızca belirli bölgelere hizmet verdiği Suriye’de, yeni dönemde ülke genelinde projelere katılım sağlayarak daha fazla yatırım fırsatı yaratması hedefleniyor.

Sınır kapılarında koordinasyon

Suriye ile Türkiye arasındaki sınır geçişlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve ticaretin daha verimli hale gelmesini sağlamak için mevcut koordinasyon güçlendirilecek.

Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde Türk firmaları, özellikle inşaat ve sanayi sektörlerinde büyük fırsatlar yakalayacak. Türk şirketlerinin, Suriye pazarına daha kolay erişim sağlaması, her iki ülkenin ekonomik ilişkilerini derinleştirecek.