Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde “emekliye kiralık değildir” ifadesiyle yayımlanan konut ilanı nedeniyle ilgili emlak işletmesine idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ayrımcı ilan yayından kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde “emekliye kiralık değildir” ifadesiyle yayımlanan konut ilanı hakkında inceleme başlattı. Yapılan değerlendirme sonucunda, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu ilan yayından kaldırılırken, ilgili emlak işletmesine idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

“Toplum vicdanını zedeleyen uygulamalara izin verilmeyecek”

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya, vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Açıklamada ayrıca, bu tür ilanların ayrımcılığa neden olduğu ve adil ticaret ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, ilanlarda ayrımcı veya dışlayıcı ifadelere yer verilmesi yasak.

Bu tür ilanlara ilişkin tespitlerde, ilgili işletmeler idari para cezaları ile karşı karşıya kalıyor.

Bakanlık, benzer ilanları aktif olarak denetlemeye devam edeceğini, vatandaşların da ayrımcı içerikleri şikayet etmesini teşvik ediyor.