Buca Belediyesi, ilçedeki dayanışmayı büyüterek dar gelirli ailelere ekmek, un ve çeşitli gıda maddeleri dağıttı.

'EŞİT YAŞAM KOŞULLARI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 'Buca adının dayanışma ile anılacağını ilk günden beri ifade ediyoruz. Bu doğrultuda ilçemizin kaynaklarını değerlendirerek Bucalıların sofrasına ulaştırdığımız gibi sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak çok daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Temel gıda maddelerine ulaşılmakta güçlük çekilen bu dönemde yapılan çalışmanın değerli olduğuna inanıyoruz. Buca'da eğitimde, sağlıkta, sosyal yaşamda yani yaşamın her alanında eşit yaşam koşullarını sağlamak için mücadele veriyoruz' diye konuştu.