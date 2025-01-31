Emeklilerin 2025 yılı için beklediği promosyon müjdesi geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında yapılan görüşmeler sonucu, emeklilere verilecek promosyon tutarlarının 2 kat artması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 12 bin TL olan promosyonlar, bu yıl 20-24 bin TL arasında değişmesi öngörülüyor. Mart ayında uygulanmaya başlayacak yeni promosyon tutarları ile emeklilerin yüzü gülecek.

Kamu bankaları da artışa gidiyor

Emekli maaşı taşıyan müşterilerini kaybetmek istemeyen kamu bankaları, özel bankaların sunduğu promosyon tekliflerine karşılık vererek promosyon tutarlarını yükseltecek. SGK, 19 bankayla protokol imzalayarak 2025 yılı için promosyon artışını başlatacak. Bu artışla birlikte emekli maaşını taşıyanlar, daha fazla promosyon alacak.

Bayram ikramiyesi de artacak!

Emeklilere 2018 yılından itibaren ödenen bayram ikramiyeleri de bu yıl artacak. 28 Mart'tan önce ödenecek olan bayram ikramiyesi, 8-10 bin TL arasında olacak. Üst sınırdan hesaplandığında emekliler, bir bayramda 5 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca, yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesinden faydalanacak.

Promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Promosyon başvuruları banka şubelerinden, internet bankacılığı, mobil bankacılık veya ATM'lerden yapılabiliyor. Emekliler, mevcut bankalarındaki taahhüt sürelerinin dolması durumunda yeni promosyon tekliflerinden yararlanarak hesaplarını taşıyabilirler.