Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 13 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

"Ara, bul, yok et!"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"