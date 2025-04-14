İntibak Yasası ve tüm emeklilere 30 puan seyyanen zam içeren yasa teklifi TBMM’ye sunuldu.

Emekliler için tarihi teklif Meclis’te

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. "İntibak Yasası Teklifi" ve emekliye 30 puanlık seyyanen zam önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklifin sahibi, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız oldu.

Tüm emeklileri kapsıyor

Sunulan yasa teklifi, özellikle 2000 yılı öncesinde emekli olanlar başta olmak üzere SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş sistemlerinde kapsamlı bir değişikliği öngörüyor. Teklifin en dikkat çeken maddeleri arasında tüm emeklilere seyyanen 30 puan zam verilmesi yer alıyor.

Amaç adil ve dengeli bir maaş sistemi

Yasa teklifinde, farklı emeklilik dönemlerinde oluşan maaş farklarının giderilmesi ve daha adil bir emeklilik maaşı sisteminin kurulması hedefleniyor. Bu adımla birlikte emekliler arasındaki gelir uçurumunun azaltılması amaçlanıyor.

Gözler Meclis'te

Teklifin TBMM komisyonlarında ele alınmasının ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Emekliler ve sosyal güvenlik uzmanları, teklifin yasalaşma sürecini yakından takip ediyor.