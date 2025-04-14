Turgutlu Belediyesi, Selvilitepe Mahallesi'nde 12 sokakta 8 bin 500 metrekare parke ve 3 bin 000 metre bordür taşı döşeyerek ulaşımı daha konforlu hale getiriyor.

Turgutlu Belediyesi, Selvilitepe Mahallesi’nde başlattığı kapsamlı yol yenileme projesiyle mahalle sakinlerinin ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. 12 sokağı kapsayan projede toplam 8 bin 500 metrekare parke taşı, 3 bin metre bordür ve 350 metreküp beton döşenecek.

12 sokakta eş zamanlı yol yenileme

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selvilitepe Mahallesi’nde hafta sonu da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde çalışıyor. Barış Manço, Kumsal, Tomruk, İpek, Palamut, Kayalı, Filiz ve Elmas Sokak’ta eski yolların kaldırma işlemi tamamlanırken, Özselvili Sokak’ta ise parke taşı döşeme işlemi sona erdi. Barış Manço Sokak’ta bordür taşı montajına başlandı.

Belediye mesai tanımıyor

Proje hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, mahalledeki ulaşım sorunlarını kalıcı olarak çözmek için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını vurguladı. Kıran, “Selvilitepe’de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına hizmetlerimizi planlı ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Mahalle sakinlerimiz kısa süre içinde modern ve güvenli yollara kavuşacak” dedi.

Teknik detaylar:

Parke Taşı: 8.500 m²

Bordür Taşı: 3.000 metre

Beton Uygulaması: 350 m³

Çalışma Alanı: 12 sokak