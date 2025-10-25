Tavşanlı İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görevli Sosyolog Merve Öğütçü’nün konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, öğrencilere bağımlılık türleri ve mücadele yöntemleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Eğitimde, davranışsal bağımlılıklar, zararlı madde bağımlılığı, bağımlılık ve dopamin ilişkisi gibi konular ele alındı. Sosyolog Öğütçü, bağımlılığın fiziksel, davranışsal ve psikolojik belirtilerine dikkat çekerek kimlerin risk altında olduğunu açıkladı. Ayrıca, bağımlılık sürecinde halüsinojen maddelerin ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken Öğütçü, bağımlılıkla mücadelede bilgili ve bilinçli olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Öğrencilere, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'nda (TCK) zararlı madde kullanımıyla ilgili maddeler hakkında bilgi verilirken, bağımlılıkla başa çıkma yöntemleri de ayrıntılı olarak anlatıldı. Etkinlik, öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.