Emet MYO Konferans Salonu ve Kampüs Alanı’nda gerçekleştirilen programa, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük, akademik ve idari personel ile yeni kayıt yaptıran öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı’nın açılış konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından Öğr. Gör. Serkan Yücel tarafından Meslek Yüksekokulu tanıtımı yapıldı. Bu kapsamda öğrencilere, kayıt yenileme, ders seçimi, muafiyet, devamsızlık, staj, öğrenci temsilciliği, ders geçme ve mezuniyet şartları gibi akademik süreçler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca kütüphane, SKS hizmetleri, sağlık ve psikolojik danışmanlık, kariyer planlama, öğrenci kulüpleri ve engelli öğrenci birimi gibi destek birimlerinin işleyişi aktarıldı. Bunun yanında OBS, DPU Portal, DPU Mobil, akıllı kart sistemi, DPU Kamer, e-posta, Wi-Fi ve kampüs uygulamaları gibi dijital sistemlerin kullanımı tanıtıldı. Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ise Erasmus ve diğer değişim programlarını tanıttı. Öğr. Gör. Nesrin Açıkgöz ve Öğr. Gör. Mehmet Kılıç tarafından Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi verildi. Emet Gençlik Merkezi personeli Erdem Erdal ve Ayşe Gül Karababa da İlçe Gençlik Merkezi’ni tanıttı.

Tanışma etkinlikleri, programlara ait sınıflarda gerçekleştirildi.