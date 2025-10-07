Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ilçe protokolü, mahalle ve köy muhtarları tesiste incelemelerde bulundu.

Temiz Suya Erişim Sağlanacak

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, göreve geldiklerinden bu yana ilçenin su sorununu çözmeyi en önemli hedeflerinden biri olarak belirlediklerini ifade ederek, "Sorgun Göleti projemizle başladığımız bu yolculuk, bugün arıtma tesisimizin tam kapasite çalışmasıyla sona erdi. Artık temiz su depolara veriliyor ve halkımız sağlıklı suya erişebilecek" dedi.

Tesis Hakkında Bilgilendirme

Tesisin çalışma sistemi ve su arıtma süreci hakkında detaylı bilgi verilen inceleme gezisinde, muhtarlar da bu büyük yatırımı yerinde görme fırsatı buldu. İlçenin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen bu yatırım, muhtarlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Abonelik İşlemleri Başlıyor

Başkan Koca, önümüzdeki hafta itibarıyla su abonelik işlemlerinin de başlayacağını müjdeleyerek, "Emet halkı artık sağlıklı ve sürekli temiz suya kavuşacak. Bu tesis sadece Emet merkez için değil, çevre köyler ve mahalleler için de büyük bir hizmet sunacak. Yıllardır beklenen bu yatırımı hayata geçirmekten gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgenin Su Sorunu Çözüldü

Tam kapasiteyle çalışan arıtma tesisi, bölgenin uzun yıllardır süren arsenikli su sorununa kalıcı bir çözüm getirdi. Emet halkı artık temiz ve güvenilir suya erişim sağlayarak yıllardır yaşadıkları bu sorunu geride bırakmış oldu.