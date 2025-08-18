Kaza Nasıl Gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre, T.G. yönetimindeki 43 PA 321 plakalı otomobil ile Celalettin İhvan’ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, eski Emet-Tavşanlı yolu Hurşitler çiftliği yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralanan İhvan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Kütahya Şehir Hastanesine nakledildi. Tüm müdahalelere rağmen İhvan hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Gözaltı

Kazayla ilgili incelemeler devam ederken, otomobil sürücüsü T.G. gözaltına alındı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Trafik Güvenliği Vurgusu

Uzmanlar, özellikle üç tekerlekli ve elektrikli bisikletlerin trafik kurallarına uygun şekilde kullanılması gerektiğini, sürücülerin hız ve dikkat konusunda hassas davranmasının önemini bir kez daha vurguladı.